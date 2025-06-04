Донченко дрался в полусреднем весе. Соперником Даниила стал бразильский боец Ричард Мартинс, сообщает 24 канал.

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Отличное начало для Донченко

Даниил Донченко победил Ричарда Мартинса в дебютном поединке. Бой между украинцем длился два отведенных раунда.

В результате Донченко пробился в полуфинал The Ultimate Fighter. Кто станет следующим соперником украинца будет известно позже.

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Напомним, что в этом сезоне тренерами реалити-шоу являются Чейл Соннен и Даниэль Кормье. Даниил Донченко представляет команду Кормье.