На кону бою стояв титул чемпіона UFC у найлегшій вазі. Власне для бійців це була друга зустріч в октагоні, перша завершилась перемогою Двалішвілі одноголосним рішенням суддів. повідомляє 24 канал.

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Двалішвілі захистив чемпіонський титул

Мераб Двалішвілі здобув другу перемогу над Шоном О'Меллі. З самого початку бою грузинський боєць домінував над "Цукром".

У третьому раунді Двалішвілі зловив О'Меллі. Мераб завершив поєдинок, змусивши Шона капітулювати після того, як виконав задушливий прийом.

Після перемоги над Шоном О'Меллі Мераб Двалішвілі виліз з октагона та пішов спілкуватись з Дональдом Трампом. Президент США сидів у перших рядах.

Двалішвілі здолав О'Меллі: дивіться відео