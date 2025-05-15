Ф'юрі назвав наступного короля хевівейту після Усика

Олександр Усик наразі перебуває на вершині королівської ваги. Однак багато у боксерській спільноті обговорюють, хто може стати новим "номером один" хевівейту після того, як Усик піде на пенсію.

Одним із таких є Джон Ф'юрі, батько Тайсона. Родич "Циганського короля" назвав боксера, який у найближчому майбутньому може стати королем суперважкої ваги, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хто буде наступником Усика

Батько колишнього британського боксера зупинив свій вибір на тимчасовому чемпіону світу за версією WBC із Німеччини Агіту Кабаєлу.

Боксер, на якого варто звернути увагу, це Агіт Кабаєл, він небезпечний боксер. Мені подобається його робота, він спокійний та зібраний. Мені подобається цей боксер, так, є ще Джозеф Паркер, але його час вже минув, він втратив свій титульний шанс,

– заявив Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, що 22 лютого 2025 року Кабаєл нокаутував у 6-му раунді китайського супертяжа Чжана Чжілея. Агіт завоював титул тимчасового чемпіона WBC, яким його особисто нагородив Олександр Усик. Ця звитяга стала для 32-річного німецького боксера 26-ю на профі-рингу (18 – нокаутом). Кабаєл досі не знає смаку поразок.

Раніше Агіт Кабаєл розповів, за якої умови відбудеться його очний бій проти Усика. За його словами, все у руках Туркі Аль аш-Шейха.

Відзначимо, що Усик вже декілька разів запевняв, що у його великій кар'єрі залишилось провести лише два поєдинки. Один із них запланований на 19 липня 2025 року, у цей день Олександр проведе реванш із Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме звання "абсолюта" хевівейту. Також українець роздумує у прощальному поєдинку провести трилогію з Тайсоном Ф'юрі.