Джон Ф'юрі, який досі впевнений у перемозі свого сина у двох боях проти Олександра Усик, прокоментував майбутній реванш проти Даніеля Дюбуа. Батько Тайсона виділив сильні сторони обох боксерів, пише 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Прогноз Джона Ф'юрі

Батько "Циганського короля" розповів, за яких умов Дюбуа зможе перемогти Усика. Якщо Даніель не буде так боксувати, то знову програє.

Так, Дюбуа зараз молодий і сильний. Але не забувайте Усик – це майстер техніки. В Дюбуа з'явиться шанс тільки тоді, коли він почне розбивати, бомбити Усика, постійно пресингувати. Якщо Дюбуа цього не зробить, то на нього чекає важка ніч. Є певні рівні, Олександр – на вершині,

– заявив батько Ф'юрі.

Довідка. Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Нагадаємо, що влітку 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Також у цьому поєдинку Даніель пробив нижче пояса українцю, але вважає, що Олександр просто симулював.

Відзначимо, що Джон Ф'юрі пригадував у нещодавньому коментарі, як відмовляв Тайсона від першого бою проти Усика через брак часу на відновлення.