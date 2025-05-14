Джон Фьюри, который до сих пор уверен в победе своего сына в двух боях против Александра Усик, прокомментировал предстоящий реванш против Даниэля Дюбуа. Отец Тайсона выделил сильные стороны обоих боксеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Прогноз Джона Фьюри

Отец "Цыганского короля" рассказал, при каких условиях Дюбуа сможет победить Усика. Если Даниэль не будет так боксировать, то снова проиграет.

Да, Дюбуа сейчас молодой и сильный. Но не забывайте Усик – это мастер техники. У Дюбуа появится шанс только тогда, когда он начнет разбивать, бомбить Усика, постоянно прессинговать. Если Дюбуа этого не сделает, то его ждет тяжелая ночь. Есть определенные уровни, Александр – на вершине,

– заявил отец Фьюри.

Справка. Реванш Усик – Дюбуа состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Напомним, что летом 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Также в этом поединке Даниэль пробил ниже пояса украинцу, но считает, что Александр просто симулировал.

Отметим, что Джон Фьюри вспоминал в недавнем комментарии, как отговаривал Тайсона от первого боя против Усика из-за нехватки времени на восстановление.