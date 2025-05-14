Британский боксер принял во внимание бывшего соперника Владимира Кличко. Речь идет о праймовом Дэвиде Хэе, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Кто бы победил Александра Усика

Дэвид Хэй – 44-летний бывший боксер из Великобритании, который запомнился своим скандальным поведением в сторону братьев Кличко. Последний раз Хэй выходил в ринг в мае 2018-го года, когда проиграл в реванше Тони Белью. С тех пор в статистике Дэвида 28 побед (26 – нокаутом) и 4 поражения в 32-х боях.

2 июля 2011-го Хэй подрался с Владимиром Кличко и проиграл украинцу в немецком Гамбурге.

К слову. Дерек Чисора на прощальный поединок выбирал среди трех желаемых боксеров, среди которых было имя Усика.

Напомним, что уже 19 июля 2025 Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В первом бою победил украинец техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве.

С тех пор Дюбуа провел три победных боя, а Усик дважды одолел Тайсона Фьюри.