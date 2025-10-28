Укр Рус
28 жовтня, 11:37
Претендент на титул Усика дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій

Єгор Торяник
Основні тези
  • Агіт Кабаєл битиметься 10 січня 2026 року в Обергаузені, Німеччина.
  • Cуперник німця оголосив у Instagram, що підписав контракт на бій з Кабаєлом.

Агіт Кабаєл на початку 2026 року повернеться у професійний ринг. Непереможений боксер битиметься вдома у Німеччині.

Кабаєл довго не міг знайти суперника для поєдинку. Проте врешті-решті німецький боксер дізнався ім'я наступного опонента, повідомляє 24 канал.

З ким битиметься Кабаєл?

Агіт Кабаєл битиметься проти Тоні Йоки. Офіційного підтвердження поєдинку ще не було, але про бій з німцем французький боксер оголосив на своїй сторінці в інстаграмі.

Олімпійський чемпіон 2016 року заявив, що він підписав контракт на бій з Кабаєлом. Поєдинок має відбутися 10 січня 2026 року в німецького Обергаузені, що раніше вже анонсував Агіт.

Агіт Кабаєл, ти ж хотів битися, чи не так? Твоя команда надіслала мені контракт, і я його підписав. Давай зробимо це,
– написав Йока.

Раніше видання The Ring повідомляло, що Агіт Кабаєл кинув виклик Даніелю Дюбуа на бій. 

"Я чув, що у Дюбуа теж немає суперника. Чому б не Кабаєл – Дюбуа? Я готовий до всіх", – висловився Кабаєл.

Що відомо про Кабаєла та Йоку?

  • Агіт Кабаєл за свою кар'єру провів 26 боїв. Німецький боксер не зазнав жодної поразки.

  • У лютому 2025 року Кабаєл переміг Чжана Чжілея. Німець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.

  • Тоні Йока провів 17 поєдинків у професійному ринзі. Французький боксер здобув 14 перемог і зазнав трьох поразок. 