Претендент на титул Усика дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій
- Агіт Кабаєл битиметься 10 січня 2026 року в Обергаузені, Німеччина.
- Cуперник німця оголосив у Instagram, що підписав контракт на бій з Кабаєлом.
Агіт Кабаєл на початку 2026 року повернеться у професійний ринг. Непереможений боксер битиметься вдома у Німеччині.
Кабаєл довго не міг знайти суперника для поєдинку. Проте врешті-решті німецький боксер дізнався ім'я наступного опонента, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Все дуже просто": відомо, чи битиметься Усик проти Вордлі, який прибив Паркера
З ким битиметься Кабаєл?
Агіт Кабаєл битиметься проти Тоні Йоки. Офіційного підтвердження поєдинку ще не було, але про бій з німцем французький боксер оголосив на своїй сторінці в інстаграмі.
Олімпійський чемпіон 2016 року заявив, що він підписав контракт на бій з Кабаєлом. Поєдинок має відбутися 10 січня 2026 року в німецького Обергаузені, що раніше вже анонсував Агіт.
Агіт Кабаєл, ти ж хотів битися, чи не так? Твоя команда надіслала мені контракт, і я його підписав. Давай зробимо це,
– написав Йока.
Раніше видання The Ring повідомляло, що Агіт Кабаєл кинув виклик Даніелю Дюбуа на бій.
"Я чув, що у Дюбуа теж немає суперника. Чому б не Кабаєл – Дюбуа? Я готовий до всіх", – висловився Кабаєл.
Що відомо про Кабаєла та Йоку?
Агіт Кабаєл за свою кар'єру провів 26 боїв. Німецький боксер не зазнав жодної поразки.
У лютому 2025 року Кабаєл переміг Чжана Чжілея. Німець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.
Тоні Йока провів 17 поєдинків у професійному ринзі. Французький боксер здобув 14 перемог і зазнав трьох поразок.