Претендент на титул Усика дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій

Агіт Кабаєл на початку 2026 року повернеться у професійний ринг. Непереможений боксер битиметься вдома у Німеччині.

Кабаєл довго не міг знайти суперника для поєдинку. Проте врешті-решті німецький боксер дізнався ім'я наступного опонента, повідомляє 24 канал.

Читайте також "Все дуже просто": відомо, чи битиметься Усик проти Вордлі, який прибив Паркера

З ким битиметься Кабаєл?

Агіт Кабаєл битиметься проти Тоні Йоки. Офіційного підтвердження поєдинку ще не було, але про бій з німцем французький боксер оголосив на своїй сторінці в інстаграмі.

Олімпійський чемпіон 2016 року заявив, що він підписав контракт на бій з Кабаєлом. Поєдинок має відбутися 10 січня 2026 року в німецького Обергаузені, що раніше вже анонсував Агіт.

Агіт Кабаєл, ти ж хотів битися, чи не так? Твоя команда надіслала мені контракт, і я його підписав. Давай зробимо це,

– написав Йока.

Раніше видання The Ring повідомляло, що Агіт Кабаєл кинув виклик Даніелю Дюбуа на бій.

"Я чув, що у Дюбуа теж немає суперника. Чому б не Кабаєл – Дюбуа? Я готовий до всіх", – висловився Кабаєл.

Що відомо про Кабаєла та Йоку?