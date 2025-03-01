Боксер, якому радять побитись із Кличком, заговорив про Усика: умова проведення бою

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у хевівейті Агіт Кабаєл висловився щодо свого майбутнього. Лише 22 лютого 2025-го року німецький боксер здобув цей пояс після перемоги над Чжаном Чжілеєм, а вже ставить перед собою найвищі цілі.

Агіт Кабаєл запевнив, що хоче у найближчому майбутньому боксувати лише із топовими бійцями хевівейту. Німецький боксер припустив, за яких умов може відбутись його протистояння із Олександром Усиком, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Кабаєл назвав головну умову бою проти Усика

Кривдник Чжан Чжілей наголосив на непереможності їх обох.

Я хочу боїв з найкращими боксерами. Бій з Усиком? Він зараз найкращий, чемпіон світу, ми обидва непереможені. Ми будемо битися за однієї умови, якщо це вирішить Туркі Аль аш-Шейх,

– заявив Кабаєл.

Цікаво, що вже у декількох інтерв'ю саме Кабаєла, а не Джозефа Паркера чи Даніеля Дюбуа, приписують у суперники Олександру Усику. Агіт гучно заявив про себе після того, як 22 лютого переміг нокаутом китайського супертяжа Чжана Чжілея та завоював пояс тимчасового чемпіона. Відзначимо, що Кабаєла нагороджував самостійно Усик.

До слова. Менеджер Бернд Бенте раніше порадив Агіту Кабаєлу провести бій проти легендарного українця Володимира Кличка, якщо той таки вирішить повернутись у ринг.

Олександр Усик зберіг ідеальну статистику після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі у 2024-му – 23 перемоги (14 – нокаутом).

Натомість Агіт Кабаєл переміг в усіх своїх 26-ти поєдинках (18 – нокаутом).

Раніше повідомлялось, що Усик повернеться офіційним поєдинком у ринг вже влітку або восени поточного 2025-го року. Найбільшим претендентом на звання наступного суперника Олександра є британський "Динаміт" Дюбуа.