Агит Кабаел заверил, что хочет в ближайшем будущем боксировать только с топовыми бойцами хевивейта. Немецкий боксер предположил, при каких условиях может состояться его противостояние с Александром Усиком, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кабаел назвал главное условие боя против Усика

Обидчик Чжан Чжилей отметил непобедимость их обоих.

Я хочу боев с лучшими боксерами. Бой с Усиком? Он сейчас лучший, чемпион мира, мы оба непобедимы. Мы будем драться при одном условии, если это решит Турки Аль аш-Шейх,

– заявил Кабаел.

Интересно, что уже в нескольких интервью именно Кабаела, а не Джозефа Паркера или Даниэля Дюбуа, приписывают в соперники Александру Усику. Агит громко заявил о себе после того, как 22 февраля победил нокаутом китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея и завоевал пояс временного чемпиона. Отметим, что Кабаэла награждал самостоятельно Усик.

К слову. Менеджер Бернд Бенте ранее посоветовал Агиту Кабаелу провести бой против легендарного украинца Владимира Кличко, если тот таки решит вернуться в ринг.

Александр Усик сохранил идеальную статистику после двух побед над Тайсоном Фьюри в 2024-м – 23 победы (14 – нокаутом).

Зато Агит Кабаел победил во всех своих 26-ти поединках (18 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик вернется официальным поединком в ринг уже летом или осенью текущего 2025-го года. Крупнейшим претендентом на звание следующего соперника Александра является британский "Динамит" Дюбуа.