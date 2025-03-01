По словам отца британского боксера, следующим соперником его сына будет Александр Усик. Также Стэнли Дюбуа вспомнил их разочарование из-за сорванного боя против Джозефа Паркера, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто будет следующим соперником Дюбуа

Напомним, что за два дня до вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля Дюбуа снялся с поединка из-за болезни. Его заменил Мартин Баколе, которого Паркер нокаутировал уже во втором раунде.

Следующий бой – с Усиком. Это конечно разочаровывает относительно боя с Паркером, но он не мог боксировать из-за инфекции. Усик – это тот, за кем мы идем следующим,

– заявил отец "Динамита".

Правда, промоутер британца Фрэнк Уоррен назвал сразу двух кандидатов на поединок с Даниэлем. По его информации, команда Дюбуа также рассматривает вариант с Энтони Джошуа, которого "Динамит" уже отправлял в нокаут.

Справка. Дюбуа также уже выходил в один ринг против Усика. Было это в августе 2023-го года. Британец имеет негативный опыт за своей спиной. "Динамит" проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде, а перед этим в 5-м раунде пробил ниже пояса украинского боксера.

Ожидается, что Усик вернется в ринг летом или осенью текущего 2025-го года. Если стороны договорятся о реванше, а первые переговоры уже состоялись, то на его кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.