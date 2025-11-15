Це була моя мрія: претендент на титул Усика зізнався, як на нього вплинули Клички

Агіт Кабаєл один з найкращих боксерів сучасності. Ба більше, він один із претендентів на титул Олександра Усика.

Німецький боксер зізнався, як він надихався братами Кличками. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Як Кабаєл надихався Кличками?

Агіт Кабаєл нещодавно провів пресконференцію щодо наступного поєдинку. На неї прийшло багато людей, на що боксер відповів, що у Німеччину нарешті повертається великий бокс.

Німець також підкреслив, що раніше у його країни билися лише Клички. Він зізнався, що колись ходив на бої українських боксерів та мріяв про те, що одного разу опиниться у ринзі.

Так, на 100 відсотків, брате. На 100 відсотків. Це була моя мрія. Але це все йде від Бога. Він мені це дав, і я дуже радий,

– розповів Кабаєл.

Раніше Кабаєл відмовився від бою з Володимиром Кличком, пише talkSPORT. Він заявив, що наразі для нього важливіша спортивна кар'єра, ніж величезні гроші, які пропонували за бій з українцем.

Що відомо про Кабаєла?