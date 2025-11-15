26-річний представник американського боксу не став включати себе у цю топ-5 рейтингу P4P. На перше місце власного рейтингу Девін Хейні поставив нового абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Цікаво Наступники золотої ери на чолі з Усиком: українські боксери, які можуть підкорити світовий ринг

Хто увійшов у рейтинг P4P від Хейні?

А от друге місце Хейні віддав Олександру Усику. Топ-3 замкнув японський боксер Наоя Іноуе.

На жаль, у цьому рейтингу не обійшлось без російського сліду. Четверту сходинку Девін віддав росіянину Дмитру Біволу, а п'ятірку найкращим закрив Джессі Родрігес.

Відзначимо, що Усик та Кроуфорд були гостями вечора боксу в Узбекистані. У головному бою бокесрського шоу узбецький боксер Баходир Жалолов здолав представника Нігерії Соломона Адебайо. Про це повідомило видання BUGUN SPORT.

Під час очної зустрічі Усик та Кроуфорд імпровізовано поборолись за межами рингу. Теренс мав кавказький головний убір. Олександр вирішив уникнути жартівливої бійки, пригадавши російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова: "Брате, стій. Я – двоє Хабібів". Відповідне відео виклав авторитетний журнал The Ring.

Що відомо про Девіна Хейні?