Кабаєл вимагає провести титульний бій проти Усика

У суботу, 10 січня, у німецькому місті Обергаузен відбувся великий вечір боксу. Боксерську подію очолив бій Агіта Кабаєла проти Даміана Книби.

На кону стояв титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті, яким володіє на момент бою Агіт Кабаєл. Німець оформив чергову дострокову перемогу над Даміаном Книбом вже у третьому раунді. Після чого Кабаєл заговорив про свої чемпіонські плани, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Що сказав Кабаєл після перемоги над Книбою?

Після переможного бою Кабаєл запитав у глядачів, з ким він повинен битись наступним. Трибуни в унісон сказали прізвище Олександра Усика.

Я так довго чекав на цей титульний бій. Я побив трьох монстрів на шоу Riyadh Season. Дайте мені бій за титул чемпіона світу. Я готовий,

– заявив Агіт.

Після чого менеджер німецького бкосера Спенсер Браун припустив, що двобій проти Усика, якщо він відбудеться, може прийняти Німеччина.

Кабаєл може відмовитись від титулу?

Менеджер Кабаєла відверто розповів у коментарі BoxNation, що його клієнт може відмовитись від тимчасового титулу заради іншого двобою.

"На жаль, Агіт хоче рухатися далі, він має намір завоювати повноцінний титул. Можливо, нам доведеться відмовитись від титулу WBC. Він хоче боротися за титул чемпіона світу, як і всі", – сказав Браун.

WBC хоче санкціонувати бій Кабаєл – Усик?