"Зупинився – ти мертвий": Усик оцінив боксера, з яким відмовився битися

Олександр Усик 25 липня відвідав поєдинок Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги, який завершився перемогою британця. Під час шоу українець поділився думками про потенційний бій між чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом і володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа.

У коментарі DAZN Boxing Усик заявив, що в цьому протистоянні віддає все ж перевагу досі небитому Кабаєлу. Раніше Олександр відмовився від обов'язкового бою з німцем і звільнив усі чемпіонські титули.

Усик оцінив рівень Кабаєла

Українець зазначив, що бачив кілька боїв німця та помітив, що Агіт добре працює по корпусу.

Він рухається не те щоб швидко, але захищається та б'є у корпус,

– сказав Усик.

Олександр пригадав бій Кабаєла проти Чжана Чжілея, який німець виграв на початку 2025 року. Напередодні протистояння українець попереджав китайського боксера, щоб той слідкував за своїм корпусом. Чжан пропустив по корпусу, внаслідок чого програв бій у шостому раунді.

"Кабаєл як боксер постійно тисне, проти нього ти мусиш постійно рухатися. Працювати джебом і постійно маневрувати. Зупинився – ти мертвий", – резюмував Усик.

Кабаєл може битися проти Кличка

Нагадаємо, завдяки відмові Усика від титулу WBC чемпіонський пояс перейшов до 33-річного Кабаєла, який після перемоги над Чжілеєм мав статус "тимчасового" чемпіона світу.

Офіційно Кабаєл поки не отримав наступного суперника, проте його менеджер Спенсер Браун натякнув, що ним може бути Володимир Кличко, який завершив кар'єру у 2017 році.

Що цікаво, ексменеджер українського боксера Берндт Бенте вважає, що такий поєдинок є єдиним реалістичним варіантом для повернення 50-річного Кличка.