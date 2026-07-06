Передусім Браун відкинув можливість, що Кличко битиметься проти свого 39-річного земляка Олександра Усика. Його слова передає Playbook Boxing.

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Кличко може битися за пояс WBC

"Ні, цього ніколи не станеться, тому що їхня філософія та мислення такі, що вони ніколи не битимуться один з одним", – сказав він.

На думку функціонера, наразі для 50-річного Кличка номером один є непереможний Кабаєл.

Можете собі уявити, як він битиметься за титул чемпіона світу WBC, яким він володів дуже довгий час? Це був би історичний бій і він був би грандіозним. У Німеччині не знайшлося б достатньо великого стадіону, щоб вмістити всіх охочих,

– сказав він.

Інший бій для Кличка, як зазначив Браун, – це Тайсон Ф'юрі, який скинув українця з трону.

"Думаю, він має зуб на нього. У нього є незакрита справа, і йому хочеться поквитатися. Це можливий бій. Я не знаю, з ким ще бій міг би мати значення", – резюмував менеджер.

Кличко може повернутися на ринг

Володимир Кличко досі перебуває у відмінній фізичній формі, через що активно ширяться чутки про можливе повернення українця в професійний бокс.

Відомий блогер і боксерський експерт Макс Діденко припускає, що Кличко може вийти на бій за титул чемпіона світу за версією WBC, який раніше належав Олександру Усику.

Діденко не виключає, що суперником Володимира стане новий чемпіон Агіт Кабаєл. Німець заволодів поясом після того, як Усик звільнив титул. За словами експерта, такий поєдинок міг би стати справжньою сенсацією в Німеччині – країні, де Кличко свого часу здобув всесвітню славу.