Автор ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко переконаний, що боксер має реальні шанси поборотися за титул WBC. На його думку, українець може провести чемпіонський поєдинок проти чинного володаря пояса Агіта Кабаєла.

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Чому може відбутися бій Кличка проти Кабаєла?

На думку Діденка, WBC вже неодноразово демонструвала готовність робити винятки заради резонансних поєдинків. Як приклади він навів можливий бій Менні Пакьяо після тривалого простою, а також участь Ріко Верховена та Френсіса Нганну в титульних історіях попри відсутність повноцінної боксерської кар'єри.

Ще одним фактором, який може зіграти на користь такого сценарію, експерт називає відсутність у Кабаєла обов'язкових претендентів. Крім того, Діденко нагадав, що Кличко ніколи не володів саме титулом WBC, який залишається великим поясом, що не підкорився українцю.

Окрему увагу він звертає на потенційну комерційну привабливість поєдинку: бій Кличка проти німецького чемпіона в Німеччині може стати однією з найгучніших подій у надважкій вазі.

Також Діденко зазначає, що у разі перемоги Кличко у 50-річному віці міг би стати найстаршим чемпіоном світу в історії хевівейту, перевершивши рекорд Джорджа Формана, який завоював титул у 46 років.

Водночас він вважає фаворитом можливого протистояння саме Кабаєла, відзначаючи його молодість. Проте він додає, що німець не є ані надто темповим, ані надпотужним панчером, що теоретично могло б зіграти на користь досвідченого Кличка.

Я думаю, що така можливість буде. І про неї треба домовлятися вже зараз,

– підсумував Макс Діденко.

Як Кабаєл отримав титул WBC?

Німецький боксер Агіт Кабаєл наприкінці червня 2026 року став повноцінним чемпіоном світу WBC у надважкій вазі після того, як українець Олександр Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів. Внаслідок цього рішення та звільнення титулу видання The Ring повідомило, що WBC автоматично підвищила Кабаєла зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного володаря пояса без проведення поєдинку.

Яку світлину опублікував Красюк?

Красюк поділився в інстаграм спільним фото з легендарним ексчемпіоном світу Володимиром Кличком та президентом Федерації боксу Болгарії Красимиром Інінським. До публікації він додав короткий та інтригуючий коментар англійською – "Something big is coming", що перекладається як "Наближається щось велике".

Що Кличко-молодший говорив про повернення у бокс?

Кличко не раз давав зрозуміти, що теоретично може знову вийти на професійний ринг, однак ключовою умовою для нього є поєдинок саме за повноцінний чемпіонський титул, зокрема, щоб мати шанс перевершити рекорд Формана.

В одному з інтерв'ю спортсмен підкреслював важливу думку: "Я не залишав бокс, щоб потім у нього повертатися. Тому про справжнє повернення не може йти мова. Але мотивація, здоров'я і сильне бажання в мене є".

Також він неодноразово зазначав, що не планує виходити в ринг проти Усика, оскільки обидва є українськими боксерами.