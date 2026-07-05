Верховен заявив, що відчув, що більше не є найкращою версією себе, й це врешті-решт призвело до завершення романтичних стосунків з Наомі ван Беєм. Про це повідомляє De Telegraaf.

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Верховен покинув кохану після поразки Усику

"Поєдинок проти Усика мав більший психологічний ефект, ніж я сам спочатку думав. Уперше за багато років я йшов після бою без відчуття того, що зміг усе закрити для себе. Не стільки через те, що програв, адже програші – це частина професійного спорту, скільки через відчуття "незавершеності", – розповів Ріко.

Верховен зазначив, що вперше відчув потребу зупинитися й осмислити все, що накопичилося. Він пояснив, що завжди звик переступати через власні межі, але минулого місяця ці постійні емоційні гойдалки стали для нього нестерпними.

За його словами, саме тоді почався процес саморефлексії, який допоміг йому усвідомити, що він більше не є найкращою версією себе. Він також зізнався, що найважчим для нього було поділитися цим із Наомі, адже знав, що завдасть їй болю. Водночас Верховен наголосив, що відчував: він був винен їй цю чесність.

Після бою Верховен розійшовся з нареченою Наомі ван Беем, хоча мав одружитися влітку.

"Ідея весілля раптом стала повною протилежністю тому, що я відчував", – додав кікбоксер.

Що далі для Верховена

Нагадаємо, Верховен програв Усику технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча протягом усього поєдинку переважав українця.

Після зустрічі він подав протест на результат, адже вважав, що рефері передчасно зупинив бій. У підсумку протест Ріко відхилили й перемогу Усика залишили в силі.

У цьому поєдинку 39-річний українець захистив титули WBC, WBA та IBF, однак ухвалив рішення звільнити їх. Саме після цього Верховен закликав Усика провести реванш.