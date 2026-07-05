Верховен заявив, що відчув, що більше не є найкращою версією себе, й це врешті-решт призвело до завершення романтичних стосунків з Наомі ван Беєм. Про це повідомляє De Telegraaf.
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Верховен покинув кохану після поразки Усику
"Поєдинок проти Усика мав більший психологічний ефект, ніж я сам спочатку думав. Уперше за багато років я йшов після бою без відчуття того, що зміг усе закрити для себе. Не стільки через те, що програв, адже програші – це частина професійного спорту, скільки через відчуття "незавершеності", – розповів Ріко.
Верховен зазначив, що вперше відчув потребу зупинитися й осмислити все, що накопичилося. Він пояснив, що завжди звик переступати через власні межі, але минулого місяця ці постійні емоційні гойдалки стали для нього нестерпними.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За його словами, саме тоді почався процес саморефлексії, який допоміг йому усвідомити, що він більше не є найкращою версією себе. Він також зізнався, що найважчим для нього було поділитися цим із Наомі, адже знав, що завдасть їй болю. Водночас Верховен наголосив, що відчував: він був винен їй цю чесність.
Після бою Верховен розійшовся з нареченою Наомі ван Беем, хоча мав одружитися влітку.
"Ідея весілля раптом стала повною протилежністю тому, що я відчував", – додав кікбоксер.
Що далі для Верховена
Нагадаємо, Верховен програв Усику технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча протягом усього поєдинку переважав українця.
Після зустрічі він подав протест на результат, адже вважав, що рефері передчасно зупинив бій. У підсумку протест Ріко відхилили й перемогу Усика залишили в силі.
У цьому поєдинку 39-річний українець захистив титули WBC, WBA та IBF, однак ухвалив рішення звільнити їх. Саме після цього Верховен закликав Усика провести реванш.