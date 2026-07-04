Кличко вважає, що кожен чемпіон світу великий у свій час. Слова легендарного спортсмена передає Sportal.bg.

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Кличко пояснив, чому не можна порівнювати Усика та Алі

При цьому 50-річний українець підкреслив, що Алі залишається найвеличнішим бійцем.

Ви, хлопці, завжди намагаєтеся порівнювати одне покоління з іншим. Цього не можна робити. Ви не можете поставити Олександра Усика та Мохаммеда Алі на один ринг. Або будь-кого з Алі на ринг. Тому Мухаммед Алі все ще є і буде найвеличнішим,

– сказав Кличко.

Володимир зауважив, що будь-який боксер завжди буде впевнений у своїй перемозі незалежно від рівня свого суперника.

"Коли ви запитаєте чемпіона, якщо він буде битися з Майком Тайсоном, з Алі чи Форманом, які у нього будуть шанси? Будь-який чемпіон скаже: "Мабуть, я візьму верх". Але це теорія. Тому я б сказав, що не можна порівнювати покоління. Кожен великий у свій час", – зазначив ексчемпіон.

Кличко підкреслив, що це природна еволюція: люди стають розумнішими, швидшими, довше живуть. Така еволюція відбувається в боксі, у повсякденному житті, у війні, економіці, технологіях – у всьому. Саме тому він не любить і не рекомендує порівнювати представників різних поколінь.

Кличка розглядають як претендента на повернення на ринг

Попри свій 50-річний вік, Кличко досі перебуває у відмінній фізичній формі, що активно підживлює чутки про можливе повернення українця у професійний бокс.

Відомий боксерський експерт і блогер Макс Діденко висловив думку, що Кличко може поборотися за титул чемпіона світу за версією WBC. Цей пояс нещодавно звільнив Усик, після чого його перейняв німецький боксер Агіт Кабаєл.

За словами Діденка, поєдинок між Кличком і Кабаєлом міг би стати справжньою сенсацією, особливо в Німеччині – країні, де Володимир свого часу здобув світове визнання та величезну популярність.