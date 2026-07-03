Колишній чемпіон світу раніше пояснив, чому він хоче битися проти Усика. Про це повідомляє Sky Sports.

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Вайлдер висловився про бій з Усиком

На думку Вайлдера, – українець один з найкращих боксерів своєї епохи. Американець наголосив, що йому потрібен бій з Усиком, щоб досягти поставленої мети.

Деонтей також висловив переконання, що протистояння з Олександром урешті-решт відбудеться.

Мені потрібен саме він, щоб досягти того, чого я хочу досягти. Це може статися – і станеться. Поки в мене є впевненість у собі й у тому, що я повинен зробити, це відбудеться. Я маю завершити те, що поставив собі за мету ще на початку своєї кар'єри,

– заявив Вайлдер.

Нагадаємо, Усик до поєдинку проти Ріко Верховена, який відбувся у травні, заявляв, що прагне битися проти Вайлдера. Команди спортсменів вели переговори, однак не змогли домовитися про зустріч.

У підсумку Вайлдер обрав битися з Дереком Чісорою, якого здолав рішенням суддів у квітні. Водночас Усик технічним нокаутом в 11-му раунді зупинив Верховена.

За даними ЗМІ, українець нібито розглядає бій з Вайлдером і реванш проти Верховена. Ба більше, промоутер Едді Гірн несподівано заявив, що Усик уклав угоду на зустріч з американцем.