Під час інтерв'ю у прямому ефірі перед боєм Джарон Енніс – Ксандер Заяс промоутер натякнув, що угоду вже укладено. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Гірн назвав останнього суперника Усика

Як розповів Гірн, Усик прагне востаннє провести великий бій.

Наскільки я розумію, наступним суперником Усика стане Деонтей Вайлдер. Він хоче провести ще один великий бій і востаннє насолодитися моментом,

– сказав він.

Схожу інформацію раніше повідомив автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко. Він зазначив, що Усик розглядає зустріч з Вайлдером або реванш проти Ріко Верховена.

Попередній бій 40-річного американця відбувся у квітні, коли він рішенням суддів переміг Дерека Чісору.

Що відомо про останній бій Усика

39-річний Усик фактично втратив звання об'єднаного чемпіона світу, відмовившись від своїх титулів WBC, WBA та IBF. Спортсмен пояснив, що ухвалив це рішення, щоб інші боксери мали можливість побитися за звання чемпіона світу.

Сергій Лапін, спортивний директор команди Усика, додав, що українець звільнив титули, щоб Ентоні Джошуа отримав можливість поборотися за них і знову об'єднати пояси.

Згодом в ексклюзивному коментарі 24 Каналу боксер повідомив, що не завершує кар'єру. Усик підкреслив, що планує провести ще один бій, про що детальніше повідомить пізніше.

Нагадаємо, попередній бій українця відбувся 24 травня, коли він у Гізі технічним нокаутом в 11-му раунді переміг Ріко Верховена.