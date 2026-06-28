У цьому матеріалі 24 Канал згадує буремні події 2014 року, а також їхній вплив на родину Усиків. Зокрема, куди саме з Криму переїхала сім'я боксера.

Цікаво У списку суперників Усика опинилися Двейн Джонсон і навіть Шакіл О'Ніл

Як на родину вплинула анексія Криму?

Олександр Усик разом із родиною не одразу покинув Сімферополь. На окупованому півострові боксер і його сім'я залишались до 2016 року. Лише тоді через постійний тиск з боку росіян і навіть погрози родина остаточно наважилась на те, щоб залишити малу батьківщину.

Родина залишила свій будинок під Сімферополем і переїхала у Ворзель під Києвом. Російська окупаційна влада в Криму одразу ж конфіскувала та націоналізувала маєток спортсмена в Криму через відкриту проукраїнську позицію Усика.

Що згадують про ті події в родині Усика?

Олександр Усик неодноразово згадував, що окупація півострова стала чималим психологічним ударом для родини. Фактично сім'я залишилась без дому, без друзів. Прощання з рідним краєм – один із найскладніших епізодів у житті родини Усиків.

Утім родина й досі сподівається, що одного дня їй удасться повернутись в український деокупований Крим. Дружина Олександра Усика якось згадувала, що вже за часів анексії їздила по Криму на авто з українським прапором, і її залякували тим, що підірвуть автівку, але, на щастя, нічого такого не сталось.