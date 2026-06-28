В этом материале "24 Канал" вспоминает бурные события 2014 года, а также их влияние на семью Усиковых. В частности, куда именно из Крыма переехала семья боксёра.

Интересно: в списке соперников Усика оказались Дуэйн Джонсон и даже Шакил О'Нил

Как аннексия Крыма повлияла на семью?

Александр Усик вместе с семьёй не сразу покинул Симферополь. На оккупированном полуострове боксер и его семья оставались до 2016 года. Только тогда из-за постоянного давления со стороны россиян и даже угроз семья окончательно решилась покинуть родной край.

Семья оставила свой дом под Симферополем и переехала в Ворзель под Киевом. Российские оккупационные власти в Крыму сразу же конфисковали и национализировали имение спортсмена в Крыму из-за открытой проукраинской позиции Усика.

Что вспоминают об этих событиях в семье Усика?

Александр Усик неоднократно упоминал, что оккупация полуострова стала серьезным психологическим ударом для семьи. Фактически семья осталась без дома, без друзей. Прощание с родным краем — один из самых сложных эпизодов в жизни семьи Усиков.

Впрочем, семья до сих пор надеется, что однажды ей удастся вернуться в освобожденный от оккупации Крым. Жена Александра Усика как-то вспоминала, что уже во время аннексии ездила по Крыму на машине с украинским флагом, и её запугивали тем, что взорвут автомобиль, но, к счастью, ничего такого не произошло.