Украинец подчеркнул, что достижения Усика в любительском и профессиональном боксе позволяют ему претендовать на звание лучшего боксёра в истории. Более того, Гвоздик отметил, что боксёру больше нечего доказывать, сообщает Sport-express.ua.

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Гвоздик прокомментировал будущее Усика

Экс-чемпион не обошел вниманием и вопрос о том, кто же станет следующим соперником Усика. По мнению Гвоздика, любой бой украинца захотят посмотреть, поэтому выбор соперника не имеет значения.

Люди с удовольствием посмотрят последний бой, кто бы это ни был – топовый атлет, жаждущий побед, или звезда вроде Дуэйна Джонсона или Шакила О'Нила. Не имеет значения, потому что, повторюсь, всё уже доказано. Сейчас, если Усик может, скажем так, развлечься, получить удовольствие и при этом заработать деньги, выйдя ещё раз на ринг, то почему бы и нет?

– сказал спортсмен.

Он убеждён, что Усик, даже без чемпионских поясов, всё равно будет желанным соперником для многих.

"Бой с ним приносит много денег. Есть возможность потерпеть поражение и при этом получить, например, десять миллионов долларов или больше", – резюмировал Гвоздик.

Что известно о сенсационном решении Усика

Вечером 26 июня Усик сообщил о решении освободить чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF. При этом 39-летний спортсмен сохранил титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Александр пояснил, что принял это решение, чтобы у других боксеров была возможность побороться за звание чемпиона мира, в частности у Энтони Джошуа.

По данным СМИ, у Усика есть два варианта для следующего боя. Соперником экс-чемпиона мира может стать Рико Верховен, которого украинец недавно победил, или же известный боксер из США Деонтей Уайлдер.