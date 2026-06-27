Сергей Лапин, спортивный директор команды Усика, рассказал, что это решение было принято с учетом будущего в супертяжелом весе. Об этом сообщает ESPN.

Смотрите также "У них нет сердца, как у ребят из 70-х и 80-х": легенда бокса заявил, что победил бы Усика

Почему Усик отказался от поясов

По его словам, 39-летний украинец освободил титулы санкционирующей организации, чтобы дать Джошуа возможность побороться за них и вновь объединить пояса. Британец уже 25 июля проведет встречу с Кристианом Пренгой.

Лапин также раскрыл планы Усика на будущее. В частности, спортсмен стремится завершить карьеру боями в США.

Что же касается самого Александра, то его целью всегда было завершить свою легендарную карьеру финальными боями в Соединённых Штатах, где он хочет написать последнюю главу своего боксёрского наследия,

– заявил Лапин.

Лапин также добавил, что Усик сохранит титул чемпиона по версии The Ring.

Интересно! Усик – первый боксер, ставший трёхкратным бесспорным чемпионом в "эпоху четырёх поясов". Он добился этого в полутяжёлом весе в 2018 году и дважды – в супертяжёлом весе в 2024 и 2025 годах.

Усик сдал чемпионские пояса: что известно

Вечером 26 июня Усик обратился к болельщикам и сообщил, что принял решение освободить чемпионские пояса.

Спортсмен пояснил, что принял это решение, чтобы у других боксеров была возможность побороться за звание чемпиона мира. При этом он заверил, что не заканчивает карьеру.

Сообщение Усика появилось в тот момент, когда он должен был договориться о бое с обязательным претендентом на титул WBC Агитом Кабаелом. Однако Александр отказался от идеи поединка с непобедимым немцем.

Напомним, предыдущий бой Усика состоялся 24 мая, когда он в Гизе техническим нокаутом победил Рико Верховена.