Британський боксер у надважкій вазі Девід Аллен поділився думками про можливих суперників Усика. Його слова передає Pro Boxing Fans.

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Хто має стати суперником Усика

На думку Аллена, найкращим суперником для 39-річного українця буде ексчемпіон світу за версією WBC Вайлдер. Британець пригадав, що у квітні американець переміг Дерека Чісору, а також вважає Вайлдера одним з найкращих бійців сучасності.

Вайлдер – колишній чемпіон. Він щойно переміг Дерека Чісору. І він насправді один із найкращої четвірки цієї ери. Є Усик, Джошуа, Ф'юрі та Вайлдер. Вони були в четвірці найкращих. Тож я можу зрозуміти, чому цей бій може відбутися,

– сказав спортсмен.

Водночас Аллен вважає, що ймовірний бій між Усиком і Джонсом за правилами боксу – "трохи абсурдний".

"Реванш з Верховеном, я думаю, був би цікавим через перший поєдинок, але бій з Джоном Джонсом трохи дивний", – резюмував він.

Нагадаємо, у червні Усик відмовився від усіх чемпіонських титулів (WBC, WBA та IBF). Спортсмен повідомив, що наразі не завершує кар'єру та планує провести ще один бій.

Після того, як з'явилися чутки про бій з Вайлдером, відомий промоутер Едді Гірн навіть повідомив, що боксери нібито уклали угоду.

На думку функціонера, Олександр може битиметься за пояс новоствореного промоушену Zuffa. Ба більше, глава Zuffa Дейна Вайт не виключає, що бій українця проти Вайлдера відбудеться під егідою цієї організації.