Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі розглядає бій проти Деонтея Вайлдера або колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса. Про це повідомляє InsideRingShow.

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Хто може стати суперником Усика

Цю інформацію розповів директор команди Усика Сергій Лапін інсайдеру The Ring Майку Коппінджеру. Бій має відбутись пізніше цього року в Сполучених Штатах.

Зустріч Усика та Джонса може стати ще одним так званим кросоверним поєдинком після того, як українець переміг кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше Лапін вже заявляв, що цей бій міг би стати грандіозною подією.

Нагадаємо, Джонс нещодавно став амбасадором російської організації IBA Bare Knuckle та має теплі відносини з Росією.

Що далі для Усика

За інформацією медіа, наступним суперником Усика може стати або Ріко Верховен, якого українець вже переміг у травні та з яким можливий реванш, або колишній чемпіон світу Вайлдер.

Цікаво, що промоутер Едді Гірн заявив про нібито досягнуту домовленість між Усиком і Вайлдером. За його словами, український боксер прагне провести ще один гучний поєдинок перед завершенням кар'єри.

Можливий бій уже отримав підтримку від британського тренера Домініка Інгла. Фахівець вважає, що через різницю в стилях обох спортсменів поєдинок може вийти надзвичайно видовищним.