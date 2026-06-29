При цьому Інгл переконаний, що з віком 39-річний Усик втратив свою швидкість, тому більше не може демонструвати попередній рівень. Його слова передає Boxing King Media.

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"Мені здається, це був би цікавий бій. Кажуть, що стилі визначають бої, і, чесно кажучи, це міг би бути цікавий поєдинок, бо я особисто вважаю, що Усик більше не може робити те, що робив. Йому скоро 40, і в якийсь момент він зменшить темп", – сказав фахівець.

Інгл додав, що Вайлдер після двох поразок від Тайсона Ф'юрі пережив найгірші часи та зміг реанімувати кар'єру завдяки перемозі в попередньому бою проти Дерека Чісори.

Це був би чудовий бій просто задля видовищності: Вайлдер завдає потужних ударів, а Усик пробивається крізь них, намагаючись влучити в його підборіддя. І я вважаю, якщо він зачепить Деонтея Вайлдера, це буде видовищний нокаут, тому що він залишить себе абсолютно відкритим,

– підкреслив тренер.

Він нагадав, що Усик бився проти всіх елітних супертяжів, зокрема Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Даніель Дюбуа.

"Було б шкода, якби він не нокаутував ще одного чемпіона у надважкій вазі – Деонтея Вайлдера", – резюмував Інгл.

Нагадаємо, 26 червня Усик відмовився від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF, щоб надати іншим спортсменам можливість поборотися за титули.

У коментарі 24 Каналу Олександр повідомив про бажання провести ще один поєдинок і зазначив, що найближчим часом поділиться подробицями.

За даними ЗМІ, команда українця розглядає як потенційних претендентів на бій Ріко Верховена та Вайлдера. Ба більше, промоутер Едді Гірн розповів, що Усик і Вайлдер буцімто вже уклали угоду.