Ба більше, Гірн не виключає, що Усик битиметься за пояс новоствореного промоушену Zuffa, який очолює Дейна Вайті Туркі. Його слова передає Pro Boxing Fans.

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Гірн зробив заяву про бій Усик – Вайлдер

"Він просто піде на найкращу угоду. Він деякий час казав, що хоче включити Вайлдера до свого резюме. Знаєте, я був досить здивований, бо думав, що він битиметься з Ріко, але потім подумав, що жоден наступний бій Усика не буде за чемпіонство світу у надважкій вазі. Можливо, це буде за пояс Zuffa чи щось таке", – сказав промоутер.

Гірн пояснив, що після того, як Усик залишив усі чемпіонські титули, його реванш проти Ріко Верховена більше не має сенсу.

Просто якщо Усик битиметься з Ріко, а чемпіонство світу у надважкій вазі не буде на кону... Частиною розкрутки цього бою є думка, що якщо Ріко переможе, він стане чемпіоном світу у надважкій вазі,

– додав промоутер.

Урешті-решт він додав, що рішення Усика звільнити пояси добре для дивізіону, адже тепер можуть з'явитися кілька нових чемпіонів.

Усик звільнив титули чемпіона

Нагадаємо, 39-річний Усик добровільно відмовився від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF, через що більше не є чемпіоном світу. За словами боксера, він ухвалив таке рішення навмисно, щоб надати іншим спортсменам можливість поборотися за титули.

Спортивний директор команди українця Сергій Лапін пояснив, що вакантні пояси відкривають нові перспективи для Ентоні Джошуа. Британський боксер зможе претендувати на ці титули та спробувати знову їх об'єднати.

Згодом в ексклюзивному коментарі 24 Каналу Усик наголосив, що не має наміру завершувати кар'єру. Він повідомив про бажання провести ще один поєдинок і зазначив, що найближчим часом поділиться подробицями.

Останній бій український чемпіон провів 24 травня в Гізі. У тому поєдинку він здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді.