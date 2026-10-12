Новий чемпіон світу по боксу зробив відверте зізнання після того, що зробив Усик

34-річний Агіт Кабаєл став повноцінним чемпіоном світу за версією WBC у червні, після того як Олександр Усик звільнив титульні пояси. До цього німецький боксер мав статус тимчасового чемпіона організації.

Він зізнався, що зможе повною мірою відчути себе чемпіоном лише після першого успішного захисту звання. Про це Кабаєл розповів в інтерв'ю виданню The Ring.

Кабаєл зізнався, коли відчує себе чемпіоном світу

Попри здобуття омріяного статусу, боксер зізнався, що поки не відчуває себе повноцінним чемпіоном світу. За його словами, це може змінитися після найближчого поєдинку.

Можливо, після цього бою я це відчую. Усик відмовився від усіх своїх поясів, і це мій перший бій після цього. Після поєдинку я почуватимуся чудово. Ви бачите, що відбувається в надважкій вазі: усіх тимчасових чемпіонів підвищили в статусі після того, як Усик відмовився від своїх поясів. Тож думаю, після цього бою я буду щасливішим, ніж зараз,

– заявив Кабаєл.

Коли наступний бій Кабаєла

У суботу, 28 листопада, німець проведе перший захист титулу WBC у поєдинку проти Нельсона Гіси. Бій відбудеться в Дюссельдорфі, на батьківщині чемпіона.

Раніше Кабаєл неодноразово висловлював бажання зустрітися на рингу з Усиком.

Німець прагнув здобути чемпіонський титул у безпосередньому протистоянні з українцем, однак після звільнення поясів Усиком отримав статус повноцінного чемпіона без бою за вакантний титул.