Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Ring. Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) визначила німця обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій категорії.

Чому Усик мав битися з Кабаєлом

Після добровільного захисту титулу проти Ріко Верховена у травні Усик мав зустрітися з Кабаєлом.

Я робив усе, що міг. Публікував багато гарних відео в інстаграм, викликав його на бій. Я навіть поїхав до Єгипту і після поєдинку запитав: "Чому б не дати мені можливість побитися з тобою?". Думаю, я зробив усе, що було в моїх силах, але цей бій не відбувся. Тому зараз я зосереджуюся лише на собі й подивлюся, що буде далі,

– казав Кабаєл.

Однак 26 червня український боксер відмовився від своїх чемпіонських поясів, зокрема титулу WBC. Після цього Кабаєл, який до того мав статус тимчасового чемпіона організації, став повноцінним чемпіоном світу за цією версією.

Наразі німець готується до наступного поєдинку. Його бій проти Нельсона Хіси запланований на 28 листопада.

А Усик готується до наступного поєдинку, який може стати останнім у його професійній кар'єрі. Водночас ім'я майбутнього суперника, дата та місце проведення бою поки залишаються невідомими, адже переговори ще тривають. Щоправда, з деякими потенційними опонентами, зокрема Деонтеєм Вайлдером, перемовини зайшли у глухий кут.