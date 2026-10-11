Об этом он рассказал в интервью изданию The Ring. Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) определил немца обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Почему Усик должен был сразиться с Кабаелом

После добровольной защиты титула против Рико Верховена в мае Усик должен был встретиться с Кабаелом.

Я делал все, что мог. Публиковал много классных видео в инстаграме, вызывал его на бой. Я даже поехал в Египет и после поединка спросил: "Почему бы не дать мне возможность побороться с тобой?". Думаю, я сделал все, что было в моих силах, но этот бой не состоялся. Поэтому сейчас я сосредотачиваюсь только на себе и посмотрю, что будет дальше,

– сказал Кабаел.

Однако 26 июня украинский боксер отказался от своих чемпионских поясов, в частности от титула WBC. После этого Кабаел, который до этого имел статус временного чемпиона организации, стал полноценным чемпионом мира по этой версии.

Сейчас немец готовится к следующему поединку. Его бой против Нельсона Хисы запланирован на 28 ноября.

А Усик готовится к следующему поединку, который может стать последним в его профессиональной карьере. В то же время имя будущего соперника, дата и место проведения боя пока остаются неизвестными, ведь переговоры еще продолжаются. Правда, с некоторыми потенциальными оппонентами, в частности с Деонтеем Уайлдером, переговоры зашли в тупик.