"Затягну у глибокі води": тимчасовий чемпіон світу пригрозив Усику

Олександр Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі у минулому році та сів на трон хевівейту. Тепер майже кожен боксер хоче побитись із українським чемпіоном, аби зайняти його місце на вершині.

Одним з претендентів на бій проти Олександра Усика є тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл. Німець має наміри побитись з українцем та навіть пригрозив йому, повідомляє 24 канал із посиланням на Ringside24.

Читайте також "Вигода для спорту": WBO санкціонувала реванш між Усиком і Дюбуа

Що сказав Кабаєл

Агіт Кабаєл висловився щодо можливого бою проти Олександра Усика. Німецький хевівейтер вважає, що він зможе завдати проблем українському чемпіону в очному протистоянні.

Зокрема, тимчасовий чемпіон WBC наголосив на слабких місцях Короля хевівейту. На його думку, саме це може посприяти його перемозі над Олександром Усиком у потенційному поєдинку.

Можливо, я не його найстрашніший кошмар, але він, ймовірно, матиме проблеми з моїм стилем. Я затягну його в глибокі води і подивлюся, чи вміє він плавати. Усику буде важко захищатися від моїх ударів по тілу. Усик погано сприймає ці удари. Це ще було видно ще в любителях,

– сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Агіт Кабаєл здолав китайського гіганта Чжана Чжилея. Після перемоги німець отримав пояс тимчасового чемпіона світу WBC особисто з рук Олександра Усика.

Раніше В'ячеслав Сенченко назвав переможця бою Усик – Паркер. На його думку, новозеландець може створити проблеми, хоча Олександр є фаворитом поєдинку.