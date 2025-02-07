У мережі поширились деталі контракту Альвареса з Rhiyad Season. Стало відомо, скільки боїв має провести чемпіон світу в межах серії розважальних та спортивних заходів у столиці Саудівської Аравії.

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Що відомо про контракт Альвареса

Перший бій Сауль Альварес повинен провести у травні цього року. Однак анонсований поєдинок проти скандального блогера Джейка Пола не відбудеться, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

За інформацією Майка Коппінджера, серед потенційних суперників "Канело" – Джермалл Чарло або Бруно Сураче. Згодом, у вересні, Альварес повернеться в ринг для бою з Теренсом Кроуфордом у Лас-Вегасі.

Туркі Аль аш-Шейх у соціальній мережі Х прокоментував укладення угоди з Саулем Альваресом. Чиновник розповів, скільки бої проведе "Канело" за контрактом.

Не зв'язуйся з левом. 4 бої "Канело" з Rhiyad Season. Угода укладена. Лев не втрачає сну через думку вівці. Бійся лева, а не джунглів,

– сказав Туркі.

Після бою з Теренсом Кроуфордом у вересні 2025 року Сауль Альварес проведе поєдинок у лютому 2026 року. Можливі суперники "Канело" – Дмітрій Бівол, Хамза Шіраз, а також Кріс Юбенко-молодший.

Останній бій Альвареса згідно з контрактом відбудеться у жовтні 2026 року в Ер-Ріяді. Ім'я суперника "Канело" наразі не визначено.