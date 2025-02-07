Бою з Полом не буде: Альварес битиметься у мегафайті року
- Бій Сауля Альвареса з Джейком Полом скасовано, він проведе чотири поєдинки в межах контракту з Rhiyad Season.
- Перший бій у рамках угоди відбудеться в травні 2024 року, а останній – у жовтні 2026 року в Ер-Ріяді.
Нещодавно з'явилась інформація, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом було скасовано. Також "Канело" мав провести поєдинок зі скандальним блогером Джейком Полом.
У мережі поширились деталі контракту Альвареса з Rhiyad Season. Стало відомо, скільки боїв має провести чемпіон світу в межах серії розважальних та спортивних заходів у столиці Саудівської Аравії.
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Що відомо про контракт Альвареса
Перший бій Сауль Альварес повинен провести у травні цього року. Однак анонсований поєдинок проти скандального блогера Джейка Пола не відбудеться, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
За інформацією Майка Коппінджера, серед потенційних суперників "Канело" – Джермалл Чарло або Бруно Сураче. Згодом, у вересні, Альварес повернеться в ринг для бою з Теренсом Кроуфордом у Лас-Вегасі.
Туркі Аль аш-Шейх у соціальній мережі Х прокоментував укладення угоди з Саулем Альваресом. Чиновник розповів, скільки бої проведе "Канело" за контрактом.
Не зв'язуйся з левом. 4 бої "Канело" з Rhiyad Season. Угода укладена. Лев не втрачає сну через думку вівці. Бійся лева, а не джунглів,
– сказав Туркі.
Після бою з Теренсом Кроуфордом у вересні 2025 року Сауль Альварес проведе поєдинок у лютому 2026 року. Можливі суперники "Канело" – Дмітрій Бівол, Хамза Шіраз, а також Кріс Юбенко-молодший.
Останній бій Альвареса згідно з контрактом відбудеться у жовтні 2026 року в Ер-Ріяді. Ім'я суперника "Канело" наразі не визначено.