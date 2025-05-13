Колишній чемпіон світу назвав справжню мету бою Альварес – Кроуфорд

Восени цього року відбудеться грандіозний поєдинок. Сауль Альварес битиметься проти Теренса Крофурода. На кону протистояння звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Денні Гарсія поділився думками щодо бою Альварес – Кроуфорд. Ексчемпіон світу пояснив, що насправді стоїть на кону мегафайту року, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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Більше ніж чемпіонство

Денні Гарсія наголосив, що непереможений Теренс Кроуфорд у разі звитяги над Саулем Альваресом увійде в історію. "Мисливець" по праву буде вважатись одним з найвидатніших боксерів за весь час.

Американець зможе об'єднати усі пояси у трьох вагових категоріях. Проте, на думку Гарсії, це буде вкрай складно для Теренса, адже "Канело" набагато більший за нього.

Якщо він зможе це зробити, то вітаю його, але я думаю, що це буде занадто складно для нього. ("Канело" – 24 канал) від природи більший за нього. Цей хлопець (Кроуфорд – 24 канал) почав свою кар'єру у вазі 61 кг, а битиметься у 76,2 кілограма. Це божевілля,

– сказав Гарсія.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі. Офіційна дата проведення грандіозного поєдинку 12 вересня 2025 року.

Нещодавно Самсон Левкович зробив прогноз на бій Альварес – Кроуфорд. Промоутер вважає, що "Мисливець" зможе перемогти "Канело".