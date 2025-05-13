Дэнни Гарсия поделился мыслями относительно боя Альварес – Кроуфорд. Экс-чемпион мира объяснил, что на самом деле стоит на кону мегафайта года, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.

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Больше чем чем чемпионство

Дэнни Гарсия отметил, что непобежденный Теренс Кроуфорд в случае победы над Саулем Альваресом войдет в историю. "Охотник" по праву будет считаться одним из величайших боксеров за все время.

Американец сможет объединить все пояса в трех весовых категориях. Однако, по мнению Гарсии, это будет крайне сложно для Теренса, ведь "Канело" намного больше него.

Если он сможет это сделать, то поздравляю его, но я думаю, что это будет слишком сложно для него. ("Канело" – 24 канал) от природы больше него. Этот парень (Кроуфорд – 24 канал) начал свою карьеру в весе 61 кг, а будет драться в 76,2 килограмма. Это безумие,

– сказал Гарсия.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе. Официальная дата проведения грандиозного поединка 12 сентября 2025 года.

Недавно Самсон Левкович сделал прогноз на бой Альварес – Кроуфорд. Промоутер считает, что "Охотник" сможет победить "Канело".