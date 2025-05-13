Рас Анбер высказался относительно боя между Альваресом и Кроуфордом. Катмену Усика не нравится идея проведения мегафайта между "Канело" и "Охотником", сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

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Что не так с боем Альварес – Кроуфорд

Рас Анбер рассказал, что когда он впервые услышал однако, что Теренс Кроуфорд может подраться с Саулем Альваресом у него сложилось впечатление, что это шутка. По его мнению, этот бой выглядел, как попытка заработать денег.

Катмен Александра Усика вспомнил, как Сауль Альварес нокаутировал Билли Джо Сондерса и Калеба Плента во втором среднем весе. По словам Анбера, такие панчи "Канело" могли серьезно травмировать боксера полусреднего веса.

Умный Кроуфорд имеет прекрасные навыки - настолько хорошие, что даже с такой разницей в размерах он смог бы выстоять. Но после официального подтверждения даты 12 сентября мы получили еще одно напоминание о растущем пренебрежении к весовым категориям,

– сказал Анбер.

Рас Анбер также отметил, что Теренс Кроуфорд мог продолжить драться в первом среднем весе. Ведь американский боксер имеет в этом дивизионе привлекательных потенциальных соперников.

Также Сауль Альварес еще не дрался против Дэвида Бенавидеса. Хотя американец годами был главным претендентом на бой против звездного "Канело".

Кажется, все больше распространяется мнение, что нам не нужно уважать весовые категории - об этом свидетельствуют и положения о регидратации - и независимо от веса мы просто должны видеть, как лучшие борются с лучшими, но то, что сейчас это опасно и неправильно, – добавил Катмен.

К слову. Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе. Официальная дата проведения мегафайта 12 сентября 2025 года.

Напомним, что за свою карьеру Теренс Кроуфорд объединял чемпионские пояса в полусредней и первой полусредней весовых категориях. Во втором среднем весе американец в первый раз будет драться за "абсолют".

Ранее Роберт Гарсия сделал прогноз на бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Известный тренер считает, что непобежденный "Охотник" остановит "Канело".