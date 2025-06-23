Альварес штовхнув Кроуфорда на битві поглядів: запальне відео
- Сауль Альварес штовхнув Теренса Кроуфорда під час дуелі поглядів перед їхнім боєм у Лас-Вегасі 13 вересня 2025 року.
- На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі та найдорожчий пояс журналу The Ring.
Сауль Альварес і Теренс Кроуфорд зійшлись у черговій дуелі поглядів. Якщо перші дві минули без жодних інцидентів, то тут першими не витримали емоції у Канело.
22 червня титуловані боксери провели вже третю очну зустріч напередодні лобового протистояння. Вже з перших секунд дуелі поглядів була видна напруга між бійцями, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.
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Третя дуель поглядів Альварес – Кроуфорд
Очну зустріч була недовгою. Канело штовхнув суперника, після чого Теренс хотів відповісти чимось запальному мексиканцю, але у їх протистояння втрутився Дейна Вайт і охорона.
Відео дуелі поглядів Альварес – Кроуфорд
Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфорд прийме "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі 13 вересня 2025 року. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє Канело.
Також тріумфатор протистояння стане володарем найдорожчого в історії поясу журналу The Ring.
Довідка. Бій Альварес – Кроуфорд у прямому ефірі покаже Netflix.
Для Теренса цей двобій стане 42-м на профі-рингу. У попередніх поєдинках "Мисливець" здобував перемоги (31 – нокаутом). Натомість Альварес проведе свій 68-й двобій у професіоналах: 63 звитяги (39 – нокаутом), 2 поразки та 2 нічиї.