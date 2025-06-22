Кроуфорд зробив гучну заяву перед боєм проти Альвареса. "Мисливець" оцінив свої шанси перемогти мексиканського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Що сказав Кроуфорд

Теренс Кроуфорд шокував боксерську спільноту зухвалою заявою. Американський боксер оцінив шанси на перемогу у вуличному бою проти Сауля Альвареса.

"Мисливець" впевнений, що здолав би мексиканського боксера. На його думку, Канело не мав би шансів у вуличному поєдинку.

Я знаю, на що здатен. На вулиці — я є я, проти будь-кого. Я ніколи не скажу, що хтось мене поб'є,

– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом має відбутись у Лас-Вегасі. Запланована дата пекельного поєдинку – 13 вересня 2025 року.

Нещодавно Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд провели другу битву поглядів перед очним протистоянням.