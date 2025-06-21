Обидва боксери знову перетнулись між собою обличчям одне до одного. Канело та "Мисливець" провели другу битву поглядів, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Альварес та Кроуфорд зустрілись поглядами

Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд продемонстрували свою силу духу, дивлячись одне на одного. Жоден з боксерів не відводив очі до кінця битви поглядів.

Канело та "Мисливець" провели битву поглядів як справжні джентельмени. Боксери не штовхали та не вигукували образливі слова, як це часто буває під час подібних заходів.

Альварес та Кроуфорд провели битву поглядів:

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року. Боксери зустрінуться у пекельній битві у Лас-Вегасі.

Раніше стало відомо, на якій арені відбудеться бій між Саулем Альваресом іТеренсом Кроуфордом.