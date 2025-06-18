Раніше стало відомо, що поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом відбудеться в американському Лас-Вегасі. Тепер вже визначилась арена для вечора боксу, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Кроуфорд – Канело: де відбудеться бій

Бій Кроуфорд – Канело прийме "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі, яка вміщує 65 тисяч футбольних фанів. Місткість може збільшуватись до 72-х тисяч глядачів під час концертів.

Цей двобій стане першою такою подією (із бойових видів спорту), яка відбудеться із моменту відкриття стадіону (2020-го року). Саме ця арена приймала Золотий кубок КОНКАКАФ 2021.

Довідка. Бій Кроуфорд – Канело покаже у прямому ефірі Netflix. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Наразі невідомі поєдинки, які відбудуться в андеркарді вечора боксу Кроуфорд – Альварес. Туркі Аль-аш Шейх оригінально запросив боксерів.