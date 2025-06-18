Ранее стало известно, что поединок между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом состоится в американском Лас-Вегасе. Теперь уже определилась арена для вечера бокса, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Кроуфорд – Канело: где состоится бой
Бой Кроуфорд – Канело примет "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе, которая вмещает 65 тысяч футбольных фанов. Вместимость может увеличиваться до 72-х тысяч зрителей во время концертов.
Этот поединок станет первым таким событием (из боевых видов спорта), которое состоится с момента открытия стадиона (2020-го года). Именно эта арена принимала Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.
Справка. Бой Кроуфорд – Канело покажет в прямом эфире Netflix. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Пока неизвестны поединки, которые состоятся в андеркарде вечера бокса Кроуфорд – Альварес. Турки Аль-аш Шейх оригинально пригласил боксеров.
- Для Кроуфорда следующий бой станет 42-м в профессионалах. В предыдущих боях одержал все победы (31 – нокаутом). В начале августа прошлого года "Охотник" в последний раз выходил в ринг, в котором победил узбека Исраила Мадримова.
- В то же время Альварес проведет свой 68-й поединок. За спиной Канело 63 победы (39 – нокаутом), 2 поражения и столько же мировых.