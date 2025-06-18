Тедди Атлас поделился мыслями относительно боя Альварес – Кроуфорд. Легендарный тренер сравнил Канело и "Охотника", сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Атлас об Альваресе и Кроуфорде

Американский специалист отметил, что Сауль Альварес замечательный боксер. Однако, по его мнению, Теренс Кроуфорд – особенный.

Тедди Атлас подчеркнул, что у "Охотника" нет такого послужного списка как у Канело. Однако у американского боксера большая искра в сердце и жажда победы.

Канело действительно классный, он потрясающий, но не переоценивают ли его? Великим Кроуфорда делает не только техника – это его жажда, его ментальность, его характер, откуда он родом. Да, он поднимается в весовых категориях – выдержит ли он это? Но все эти нематериальные качества, я верю, что он их имеет,

– сказал Атлас.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе. На кону поединка звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее Турки Аль аш-Шейх необычным образом пригласил боксеров драться в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.