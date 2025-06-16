Флойд Мейвезер вспомнил свой очный бой против Сауля Альвареса. 14 сентября 2013-го года боксеры провели лобовую встречу в американском Лас-Вегасе, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Мейвезер раскритиковал Канело

Бывший американский боксер заверил, что Канело был для него легким соперником. Мейвезер отметил свой возраст, в котором одолел Альвареса.

Посмотрите на этого парня, Сауля Альвареса. Я расскажу вам всю правду о нем. Этот ублюдок был легкой добычей. Проще простого. Вы все хвалите этого парня, но он – ничтожество. Мне было почти 40, и я легко справился с этим парнем,

– заявил Мейвезер.

Справка. Флойд Мейвезер за свою карьеру провел 50 поединков, в которых одержал 50 побед (27 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг в конце августа 2017-го, когда победил звездного ирландского бойца UFC Конора МакГрегора.

Отметим, что Альварес 13 сентября 2025 года проведет бой против непобедимого "Охотника" Теренса Кроуфорда. Накануне этого поединка 34-летний Сауль оформил 63 победы в 67-ми боях (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых.