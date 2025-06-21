Оба боксера снова пересеклись между собой лицом друг к другу. Канело и "Охотник" провели вторую битву взглядов, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Альварес и Кроуфорд встретились взглядами

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд продемонстрировали свою силу духа, глядя друг на друга. Ни один из боксеров не отводил глаза до конца битвы взглядов.

Канело и "Охотник" провели битву взглядов как настоящие джентельмены. Боксеры не толкали и не выкрикивали оскорбительные слова, как это часто бывает во время подобных мероприятий.

Альварес и Кроуфорд провели битву взглядов:

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года. Боксеры встретятся в адской битве в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, на какой арене состоится бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.