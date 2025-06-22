Кроуфорд сделал громкое заявление перед боем против Альвареса. "Охотник" оценил свои шансы победить мексиканского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Что сказал Кроуфорд

Теренс Кроуфорд шокировал боксерское сообщество дерзким заявлением. Американский боксер оценил шансы на победу в уличном бою против Сауля Альвареса.

"Охотник" уверен, что одолел бы мексиканского боксера. По его мнению, Канело не имел бы шансов в уличном поединке.

Я знаю, на что способен. На улице - я есть я, против любого. Я никогда не скажу, что кто-то меня побьет,

– сказал Кроуфорд.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом должен состояться в Лас-Вегасе. Запланированная дата адского поединка – 13 сентября 2025 года.

Недавно Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд провели вторую битву взглядов перед очной встречей.