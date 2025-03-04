Поєдинок відбудеться в рамках боксерського шоу Riyadh Season. Роландо Ромеро поділився думками стосовно майбутнього бою Альварес – Кроуфорд, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Хто виграє у бою Альварес – Кроуфорд

Колишній чемпіон світу назвав переможця бою Альварес – Кроуфорд. Роландо Ромеро вважає, що тріумфатором поєдинку стане мексиканець "Канело".

Американський боксер пояснив свою думку, тим що у минулому поєдинку Теренс Кроуфорд виглядав дуже погано. Ромеро наголосив, що "Мисливець" вже не той, як раніше, адже вік бере своє.

Альварес переможе Кроуфорда нокаутом. Теренс зайде і відпрацює "Канело" так, як це зробив Амір Хан, а потім нізвідки – бах. Потім ми побачимо мертвого таргана на підлозі,

– сказав Ромеро.

До слова. Сауль Альварес бився з Аміром Ханом у травні 2016 року. "Канело" переміг британського боксера нокаутом у 6-му раунді бою.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом має відбутись восени цього року. Орієнтовна дата проведення поєдинку 3 вересня.