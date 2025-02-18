Відомий боксер назвав фаворита найочікуванішого бою року

Цього року у світовому боксі відбудеться один з найгучніших мегафайтів десятиліття. Непереможений Теренс Кроуфорд битиметься з Саулем Альваресом.

Відомий американський боксер Шеннон Бріггз поділився думками щодо поєдинку Альварес – Кроуфорд. Він спрогнозував переможця бою між "Канело" та "Мисливцем", повідомляє 24 канал із посиланням на FightHubTV.

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Прогноз від Бріггза

Шеннон Бріггз назвав свого фаворита мегафайту між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. На його думку, американський боксер здолає мексиканця "Канело".

Також Бріггз розповів, як саме Кроуфорд переможе Альвареса. Шеннон вважає, що бій завершиться достроково.

Я думаю, що Теренс має намір перемогти. Він зробить це нокаутом. Кроуфорд переслідуватиме суперника. Він буде сильним під час бою. Він завдаватиме сильних ударів. Це його мрія. Таку мету він мав усе життя,

– сказав Бріггз.

Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфорд заплановано на вересень 2025 року в межах шоу Rhiyad Season в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Перед цим Сауль Альварес проведе проміжний бій у травні цього року з Вільямом Скуллом. На поєдинку звання абсолютного чемпіона світу у середній вазі.