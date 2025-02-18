Известный американский боксер Шеннон Бриггз поделился мыслями относительно поединка Альварес – Кроуфорд. Он спрогнозировал победителя боя между "Канело" и "Охотником", сообщает 24 канал со ссылкой на FightHubTV.

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Прогноз от Бриггза

Шеннон Бриггз назвал своего фаворита мегафайта между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. По его мнению, американский боксер одолеет мексиканца "Канело".

Также Бриггз рассказал, как именно Кроуфорд победит Альвареса. Шеннон считает, что бой завершится досрочно.

Я думаю, что Теренс намерен победить. Он сделает это нокаутом. Кроуфорд будет преследовать соперника. Он будет сильным во время боя. Он будет наносить сильные удары. Это его мечта. Такую цель он имел всю жизнь,

– сказал Бриггз.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд запланирован на сентябрь 2025 года в рамках шоу Rhiyad Season в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Перед этим Сауль Альварес проведет промежуточный бой в мае этого года с Уильямом Скуллом. На поединке звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе.