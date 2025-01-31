Давид Бенавидес поделился мыслями относительно боя Альварес – Кроуфорд. Американский боксер назвал победителя самого ожидаемого поединка года, сообщает 24 канал со ссылкой на 210BoxingTV.

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Кто победит в бою Альварес – Кроуфорд

Давид Бенавидес прокомментировал предстоящий бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Американец одобрительно высказался относительно обоих боксеров.

По его мнению, это будет хороший поединок. Двукратный чемпион мира также считает, что Кроуфорд единственный, кто может остановить Канело.

Хороший бой. Не могу сказать ничего плохого об обоих. Кроуфорд – отличный боксер, не дай этому бою случиться. Теренс поднимается на две категории вверх, но Кроуфорд – это Кроуфорд. Если кто-то и победит Канело, то это он,

– сказал Бенавидес.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд должен состояться в этом году. Вероятная дата проведения поединка осенью 13 сентября.

Сауль Альварес последний раз дрался 14 сентября прошлого года в Лас-Вегасе. Тогда Канело единогласным решением судей победил пуэрториканца Эдагара Берлангу.

Последний бой Теренса Кроуфорда состоялся 3 августа 2024 года. "Охотник" одолел единогласным решением судей узбекского боксера Исраила Мадримова.